A mala sorte cébase con Pablo Dapena: unha picada obrígalle a abandonar o Challenge Peguera-Mallorca

A mala sorte segue virando ao redor da Pablo Dapena e a súa bicicleta. A pesar de que empezou a tempada ao grande, o triatleta pontevedrés abandonou as dúas últimas competicións por problemas na proba ciclista: no Challenge San Remo rompéuselle o cambio de marchas e este sábado, no Challengue Peguera-Mallorca, picóuselle unha roda.

Dapena era un dos favoritos para facerse co triunfo desta proba, que xa gañou en 2018 e foi cuarto en 2019. Con todo, a pesar de coñecer as condicións da illa e os circuítos, un novo fallo na bicicleta prexudicouno e viuse obrigado a botarse a un lado.

"Como é posible que unha roda ínchese á primeira hora da mañá quede inchada sen ningún problema e logo sáeche encima dela e estea sen aire. O deste ano é un Expediente X", expuxo Pablo a través da súa conta de Twitter.

Esperemos que esta mala sorte que sobrevoa ao pontevedrés o abandone canto antes, xa que en tan só unha semana ten unha nova cita co Ibiza Half Triathlon, proba final da Copa de España de Tríatlon de Media e Longa Distancia que se disputará o próximo 23 de outubro cun percorrido de 2 quilómetros de natación, 90 quilómetros ciclismo e 21 quilómetros de carreira a pé.