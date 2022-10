O Pontevedra coñecerá o día 24 o seu rival de Copa do Rei, que será de Primeira ou Segunda RFEF

Partido de Copa do Rei en Pasarón entre o Pontevedra e o Cádiz © Mónica Patxot

A primeira eliminatoria do Copa do Rei 2022-2023 está cada vez máis preto e o Pontevedra CF estará aí.

Será o luns 24 de outubro cando o cadro granate coñeza ao seu rival, que será de Primeira ou Segunda Federación, e ao que se enfrontará nunha eliminatoria a partido único os días 12 e 13 de novembro, sempre co equipo de categoría inferior exercendo como local.

Desta primeira eliminatoria están exentos o Real Betis, Real Madrid, Valencia CF e FC Barcelona, clubs que participaron na Supercopa de España, e o Racing de Santander, último campión de Primeira Federación.

En total serán 110 equipos, desde Primeira División a unha decena das categorías autonómicas procedentes da rolda previa (19 de outubro), os que estarán no bombo do sorteo do 24 de outubro, que se poderá seguir a partir das 12:30 horas a través das canles oficiais da RFEF.

Da devandita rolda sairán os conxuntos que se emparellarán con outra decena de equipos de Primeira División; catro da máxima categoría mediranse aos catro procedentes da Copa Federación e os dous primeiras restantes visitarán a outros dous de entre os sete de Terceira Federación.

Desta forma, a nómina de participantes na Copa do Rei 2022-2023 completarana 21 equipos de Segunda División, 9 de Primeira Federación (entre os que está o Pontevedra) e 34 de Segunda Federación.

Cabe lembrar que o Pontevedra CF xogou hai dúas tempadas dúas eliminatorias de Copa do Rei e ambas as no Estadio Municipal de Pasarón. Na primeira delas eliminou a todo un Cartagena que estaba recentemente ascendido a Segunda División e atopábase en metade da táboa (2-1) para posteriormente atoparse co Cádiz de Primeira División, contra o que caeu na quenda de penaltis.

Consulta nesta ligazón toda a información sobre o sorteo da primeira eliminatoria do torneo