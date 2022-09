A Illa das Esculturas prepárase para o Campionato de España de Marcha Nórdica

Presentación do Campionato de España de Marcha Nórdica © Concello de Pontevedra

A Illa das Esculturas xa está preparada para acoller Campionato de España de Marcha Nórdica Iberdrola 2022 e o I Open Caixa Rural Galega da disciplina, presentados este venres na sede de Turismo Rías Baixas.

A presentación contou coa presenza do concelleiro de Deportes, Tino Fernández; o deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa; a presidenta do Club Aromón Montañeiros A Roelo, Carmen Iglesias; e o vocal de Marcha Nórdica do Club de Montaña Xesteiras, José Gil, así como o seleccionador galego de Marcha Nórdica, Nacho Iglesias; o xefe do Servizo Provincial de Deportes, Daniel Benavides, e representantes de Caixa Rural Galega.

Durante o acto, explicaron que en total participarán un total de 137 deportistas de 11 comunidades autónomas, que deberán dar cinco voltas a un circuíto de 3.100 metros no caso de competir na primeira das probas, mentres que na carreira autonómica tomarán parte outras 51.

A competición contará cos equipos de Galicia, Castela e León, Madrid, Valencia, Navarra, Murcia, Baleares, Canarias, Euskadi, Andalucía e Aragón e manterá a paridade de deportistas masculinos e femininos (a maioría xente de mediana idade).

A presidenta de Aromón asegurou que "é un orgullo ter en Pontevedra, nesta acolledora cidade, a 11 seleccións autonómicas que van practicar esta nova modalidade de deporte da Federación de Montaña e Escalada", que se desenvolverá nun "circuíto moi valorado, tanto pola súa paisaxe e distintos tipos de chan como polo seu desnivel".

O vocal de Marcha Nórdica de Xesteiras, no seu caso, amosouse "encantado" de poder organizar esta proba "man a man" con Aromón, "cun resultado que quedou moi redondo, moi bonito, e nun deporte que a xente vai descubrindo pouco a pouco, pero ao que se enganchará". "O circuíto -destacou José Gil- é incrible. Todo o mundo que o coñece nos di que se puxo á altura dos mellores de España".

Tino Fernández, pola súa banda, mostrou o seu orgullo de que "a cidade sexa unha referencia a nivel nacional e internacional na xestión e organización de grandes eventos deportivos", e recordou o "éxito espectacular" que tivo o taller de Marcha Nórdica que realizaron en colaboración coa Facultade de Ciencias do Deporte e a Asociación Española Contra o Cancro (Aecc) cando iniciaron o proxecto A Vida é Movernos. "Estou convencido de que este Campionato vai ser un éxito de visibilización dun deporte que está calando moi rapidamente entre a poboación", explicou.

O deputado provincial Gorka Gómez tamén tomou a palabra e puxo en valor "a importante aposta da Deputación polo turismo deportivo con eventos como este" e anima á xente a que participa porque neste deporte"accesible a toda a cidadanía, que vai ir cada vez a máis e que está agora mesmo de moda".

Finalmente, o secretario xeral para o Deporte, Lete Lasa, comprometeuse co seleccionador galego, Nacho Iglesias, "a organizar o primeiro Campionato Galego de Marcha Nórdica o ano que vén".

O evento está organizado polos clubs de montañismo Aromón e Xesteiras en colaboración coa Concellería de Deportes, a Deputación, a Xunta e a Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (Fedme).