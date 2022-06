Pontevedra énchese de bicis coa quinta edición da 4 Picos Road

As estradas de Pontevedra e a súa comarca enchéronse de ciclismo este domingo pola celebración da quinta edición dos 4 Picos Road, unha marcha ciclista non competitiva organizada pola empresa Global DXT que homenaxea ao director do Grupo Deportivo Supermercados Froiz, Evaristo Portela.

A xornada estivo acompañada en todo momento do bo tempo, vantaxe para que os afeccionados puidesen gozar do trazado e da paisaxe por onde transcorreu a proba.

O percorrido dos ciclistas foi o mesmo que na edición anterior, con dúas posibilidades segundo o nivel de cada participante.

Con saída desde o paseo de Montero Ríos a partir das 9:00 horas, os ciclistas puideron elixir entre a proba de medio fondo de 95 quilómetros, con tres picos e un desnivel positivo de 2.100 metros, ou a de gran fondo, de 125 quilómetros e un desnivel positivo de 2.700 metros, cun cuarto pico no muro de San Julián que finalizou no Lago de Castiñeiras. Desde aí os corredores regresaron neutralizados ata a Alameda, onde estaba a meta.

Nesta ocasión, ademais, os 4 Picos tivo como padriño ao exciclista Marino Lejarreta, gañador dunha Volta a España e de varias etapas nas grandes carreiras do circuíto internacional e nacional nos anos 80 e 90.