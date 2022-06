Caridad e Lucía Paz deixan baleira a portería do Poio Pescamar

Caridad no partido de liga entre Poio Pescamar e Elche © Cristina Sáiz Lucía Paz (esquerda) no partido entre Poio Pescamar e Marín Futsal na Seca © Cristina Saiz

A portería do Poio Pescamar quedou baleira tras a despedida das súas gardarredes Caridad García e Lucía Paz.

Caridad chegou á entidade vermella fai tres tempadas procedente do CD Guadalcacín FSF como unha das promesas do fútbol sala español e cumprindo con fartura as expectativas postas nela.

Compartiu portería con Silvia Aguete durante dous anos, sendo a portería do Poio Pescamar a mellor do mundo cos seus dous gardametas compartindo internacionalidade con España.

En canto á última tempada, Caridad foi titular en case todos os partidos de Liga, Copa da Raíña e Copa Galicia, levantando o título desta última; encaixou 58 goles en 30 partidos, mesma cifra que a do Futsi e só superada por Burela e Roldán.

A que tamén abandona o club conserveiro é a segunda porteira, Lucía Paz.

A nova porteira procedente da Fervenza FSF, deu o salto a Primeira División coa súa chegada a Poio con tan só 18 anos, debutando en liga e sumando ao seu palmarés a Copa Galicia, competición onde xogou algúns minutos.