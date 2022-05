Outorgan a Santi Picallo e a Jabato a Medalla de Bronce ao Mérito Deportivo da Federación Española de Balonmán

O ascenso do Club Cisne Balonmán á Liga Asobal, unido aos grandes resultados cultivados pola súa canteira nos últimos anos co culmen do ouro nacional xuvenil en 2021, non pasaron desapercibidos para a Real Federación Española de Balonmán.

A entidade federativa, tras unha reunión da súa Xunta Directiva, deu a coñecer a listaxe completa de galardoados na Gala dos Premios Nacionais 2022 que terá lugar o vindeiro sábado 11 de xuño en Madrid.

Trátase dun evento que trata de recoñecer o labor de xogadores, adestradores, directivos, clubs e entidades na promoción do balonmán.

Nesta ocasión a Federación Española incluíui entre os galardoados ao presidente cisneísta, Santiago Picallo, e ao seu adestrador, Javier Fernández 'Jabato', que serán distinguidos coa Medalla e Insignia de Bronce ao Mérito Deportivo.

Cabe destacar que no caso de Jabato, ademais da súa exitosa traxectoria como adestrador do Cisne, con dous ascensos á máxima categoría nas tres últimas tempadas, súmase o seu labor como técnico das categorías inferiores da Selección Española, coas que conseguiu unha medalla de bronce no Campionato de Europa Xuvenil celebrado o pasado verán en Croacia.