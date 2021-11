Antía García rebaixa tres récords de España de salvamento

Antía García, no I Trofeo FESSGA de Distancias Curtas © Club Acuático Umia

Destacado papel do Club Acuático Umia no I Trofeo FESSGA de Distancias Curtas organizado o domingo en Carballo pola Federación Galega de Salvamento e Socorrismo.

A principal protagonista do club caldense foi Antía García, non só polos tres ouros conseguidos no campionato, senón por rebaixar nesas tres probas o récord de España.

En concreto Antía, campioa europea e mundial, rebaixou as plusmarcas nacionais de 50 obstáculos (28,34 segundos), de 50 combinada (31,56 segundos) e de 50 remolque maniquí (23,94 segundos).

Empuxado por estes resultados e secundado polos seus compañeiros e compañeiras, o Club Acuático Umia finalizou segundo o trofeo na clasificación xeral por equipos só superado polo Club Sysca, sendo o mellor equipo en categoría feminina.

En total o Umia sumou 17 medallas, das que 8 foron de ouro grazas a Antía García, Rubén González e as remudas tanto femininas como mixtos, 3 de prata con Carlos Montagut, Martiño Mosquera e Lida Aboy e 6 de bronce con Ainoa Carracedo, Lida Aboy, Hugo Loureiro, Dani Andújar, Ana Abal e Álex Piso.