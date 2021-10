Fisioculturismo de nivel internacional en Sanxenxo

O Auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo será escenario a fin de semana do III Campionato Gallego e Norte de España Body Sport Team e o I Open Nacional de Culturismo.

A cita, que contará con competidores de nivel internacional como Cristhian Duarte, David Llopis, Rosa Mas ou Juan Adrover, terá cunha participación de máis de 40 fisioculturistas.

O concelleiro de Deportes, Daniel Arosa, e un dos organizadores, Julio García, presentaron este xoves ambas as dúas probas, que se celebran por primeira vez en Sanxenxo e que repartirán 3.270 euros en premios.

"Estamos encantados de que Sanxenxo sexa a sede destes torneos", apuntou o edil.

O evento dará comezo ás 10.00 horas do sábado, día 23 de outubro, coa recepción e pesada dos participantes, aínda que a competición en si non terá lugar ata as 16.00 horas.