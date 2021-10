Silvia, Caridad e Luci, convocadas pola Selección Española para a fase previa do Europeo

Silvia Aguete, nos cuartos de final da Copa Galicia entre Marín Futsal e Poio Pescamar na Raña © Cristina Saiz

O Poio Pescamar e o Marín Futsal estarán representados na fase previa do Campionato de Europa de fútbol sala.

A seleccionadora nacional, Clàudia Pons, ofreceu este martes a convocatoria de 15 futbolistas que defenderán a España na súa busca de pasaporte para o próximo Europeo, no que defenderá título.

Na lista atópase a gardameta pontevedresa Silvia Aguete, agora nas filas do Marín Futsal, ademais das súas ex-compañeiras Caridad García e Luci, ambas as do Poio Pescamar como premio ao gran arranque de tempada do seu equipo.

As tres xogadoras están citadas á concentración da Selección o vindeiro domingo 10 de outubro en Madrid, onde se exercitarán varios días antes de poñer rumbo á localidade sueca de Halmstad.

Alí terá lugar a fase previa, na que España medirase a Eslovaquia o mércores 20 de outubro, a Italia o día 21 e á propia Suecia o sábado 23 de outubro.