Tino Fernández insiste en que "os pais e as nais pidan explicacións aos clubs" sobre a non entrada aos partidos de base

O concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, aproveitou este martes a súa comparecencia prevista para presentar as escolas deportivas municipais para referirse unha vez máis á polémica xerada pola non entrada de pais e nais aos partidos de base que se disputan en instalacións municipais.

"O máis fácil para algún club ou para algún dirixente é botarlle a culpa ao concelleiro, pero non é así", declarou reiterándose na defensa do departamento que dirixe.

"Insisto en que os pais e nais pidan explicacións aos clubs de por que non teñen público, porque non é unha responsabilidade que teña que asumir a concellería de Deportes", sinalou respecto diso defendendo que "se algún club di que non hai público porque o concelleiro ou o servizo prohíbeno está a mentir".

Fernández reiterou que para permitirse a entrada de público os clubs deben cursar unha solicitude e cumprir unha serie de requisitos como o control de acceso e o control dos espectadores na bancada. "O único que teñen que facer é iso, pero claro hai que traballar, e hai que rexistrar as entradas como fai o Pontevedra, como fai o Cisne, o Teucro ou a Gimnástica", acusou o edil sen facer referencia á desinfección das instalacións tras cada uso que se sinalou no seu momento aos pais como unha das causas da prohibición.