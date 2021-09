A Raña acolle as finais da Copa Galicia de baloncesto masculina e feminina

Presentación das finais da Copa Galicia de baloncesto feminina e masculina no Concello de Marín © Concello de Marín

O pavillón da Raña será escenario das finais feminina e masculina da Copa Galicia de Baloncesto. As citas, que foron presentadas este xoves no concello de Marín, celebraranse os días 19 e 24 de setembro no pavillón marinense.

No que respecta á competición feminina, Marín será sede tamén das semifinais, que se celebrarán este venres a partir das 18 horas. A primeira enfrontará ao Baxi Ferrol co Celta Zorka, mentres que a continuación serán o Ensino de Lugo o que se vexa as caras co Maristas da Coruña. A final está prevista para o domingo, día 19, a partir das 12 horas.

Pola súa banda, na final da Copa Galicia LEB masculina enfrontaranse o Leyma Coruña e o Club Ourense Baloncesto ás 20 horas do venres 24 de setembro. Este ano a Copa Galicia adopta un formato especial con dous finais. A primeira delas de categoría ACB xa tivo lugar en agosto entre o Obradoiro e o Breogán.

Ambos os campionatos serán retransmitidos a través da canle de Youtube da Federación Galega de Baloncesto porque o aforo do pavillón estará limitado a só 180 espectadores. As entradas para a competición feminina serán gratuítas, pero é necesario inscribirse previamente na aplicación do Peixe Galego, mentres que en Cópaa LEB darase máis adiante a información relacionada coa adquisición de entradas.

A presentación contou coa presenza dá alcaldesa, María Ramallo; ou concelleiro de Deportes, Antonio Traba; ou presidente da Federación Galega de Baloncesto, Francisco Martín Micó; ou directivo do PeixeGalego, Luís Santiago Pereira, e ou xefe territorial de Deportes en Pontevedra, Daniel Benavides.