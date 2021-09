O Concello traballa na reactivación das escolas deportivas para o mes de outubro

O Concello de Pontevedra quere reactivar as escolas deportivas municipais no mes de outubro. O titular de Deportes, Tino Fernández, explicou este xoves que xa teñen listos todos os protocolos e que só esperan a que a Xunta actualice o seu protocolo para as actividades non federadas para poder comezar cos trámites.

"O problema co que nos estamos atopando neste momento é un problema de protocolo da Xunta. As actividades non federadas teñen unha limitación de seis rapaces en ámbito pechado e de dez en ámbito aberto, o que limita moitísimo as posibilidades de desenvolver as Escolas Deportivas para a maior parte dos clubs de Pontevedra, tanto polo número de monitores necesarios como polos horarios e o espazo precisos para poder realizalas", detallou o concelleiro instando á Xunta a modificar esta norma.

En relación ao posible acceso de público ás instalacións deportivas, o edil socialista fixo referencia ao protocolo que obriga a desinfectar as bancadas entre partido e partido para xustificar a decisión de non permitir a entrada de familiares a estes recintos deportivos. "No caso dos equipos de base, si asumimos que entre público, por exemplo, ao partido que se xoga ás 10:00 horas, en canto acabe ese encontro teriamos que parar e desinfectar antes de que entrasen os do seguinte. Se deixamos entrar aos pais e nais do partido das 10:00 horas, ou ben atrasamos tódolos partidos e perdemos horarios ou non podemos deixar entrar aos pais e nais das 11:30 horas e iso sería un agravio comparativo", xustificou pedindo paciencia e comprensión aos pais e coa esperanza de que as circunstancias permitan modificar estes protocolos no menor tempo posible.