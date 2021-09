O Teucro supera o Xiria no primeiro amigable diante da súa afección (31-25)

Amigable entre o Teucro e o Calvo Xiria © SD Teucro

A tan só dúas semanas do comezo de liga, a Sociedad Deportiva Teucro continúa coa preparacion para iniciar da mellor forma posible a súa andaina, un ano máis, pola División Honra Prata.

Para iso, o equipo adestrado por Irene Vilaboa citouse co BM Xiria no Pavillón Municipal, partido que serviu de adaptación e para puír erros tanto en ataque como en defensa.

Tras un inicio de partido cheo de imprevisións no que o equipo visitante aproveitou tres perdas de balón teucrista para colocarse por diante no marcador, os azuis subiron a intensidade e deron a volta ao marcador para chegar ao descanso cun gol arriba (16-15).

Co paso dos minutos, Vilaboa realizou os cambios oportunos con axustes defensivos e axuste dos xogadores de ataque para facerse co partido por 31-25.

Para este duelo, o Teucro contou co apoio dos socios do club, que puideron presenciar a posta a punto do seu equipo cunha nova vitoria.