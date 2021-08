O slackline e o surfskate asolagan de diversión os barrios de Monte Porreiro e A Seca

Obradoiro de surfskate en Monte Porreiro enmarcado no Urban Lab © Concello de Pontevedra Obradoiro de slackline na Seca enmarcado no Urban Lab © Concello de Pontevedra

Os participantes no Urban Lab, un campamento de deportes urbanos que promove a concellería de Benestar Social, tiveron a oportunidade de probar nos dous últimos días dúas disciplinas deportivas que están cada vez máis de moda: o surfskate e o slackline.

No barrio de Monte Porreiro o mércores e no da Seca, o xoves, a mocidade tivo a oportunidade de practicar as súas habilidades sobre o skate e sobre a corda nunhas xornadas de moita diversión e algunha que outra caída. O obxectivo que perseguen estes talleres impulsados polo departamento que dirixe Marcos Rey é o da dinamización sociocultural destes barrios.

Para moitos, estas disciplinas son aínda descoñecidas, pero o número de practicantes non deixa de crecer en todo o mundo. O slackline é un deporte de equilibrio no que se usa unha cinta que se engancha entre dous puntos de ancoraxe, xeralmente árbores, e ténsase. A diferenza do funambulismo, no que se camiña sobre un cable metálico totalmente tenso ou da cinta frouxa no que se usa unha corda, no slackline camíñase sobre unha cinta plana sen ningunha ferramenta que axude a manter o equilibrio e que permite a realización de acrobacias.

Mentres que o surfskate é a versión máis parecida ao surf en seco. Trátase dun patín que permite conseguir case as mesmas sensacións do surf grazas a un eixo especial. Moitos surfeiros practícano para adestrar os seus movementos en seco ou como un gran pasatempo cando non hai ondas. Trátase dun deporte que se pode practicar case en calquera lugar. O eixo dianteiro permite realizar xiros de surf en plano, en baixada, en rampla ou planos inclinados.