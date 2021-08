Deportivo e Coruxo, novos rivais para a pretempada do Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol engadiu dúas novas datas ao seu calendario de pretempada, que se inicia este mesmo domingo 2 de agosto visitando no seu campo o Estradense (20.00 horas) tras só unha semana de traballo.

Eses novos encontros serán test esixentes para os granates. Por unha banda mediranse a un rival da súa liga como o Coruxo o 14 de agosto, no campo de Baltar, en Portonovo (20.00 horas).

Ademais o 21 de agosto viaxarán ata a localidade coruñesa de Ordes para medirse a un rival de Primeira RFEF como o Real Club Deportivo (19.00 horas) nun duelo que se disputará no campo de Vistalegre.

Estas citas únense á sinalada do Estradense e aos partidos contra o Racing de Ferrol o 8 de agosto (19.00 horas) no Estadio Municipal de Pasarón no Trofeo Cidade de Pontevedra e contra o Alondras o 7 de agosto no Morrazo na primeira rolda da Copa RFEF.

De non avanzar nesta competición oficial, na súa fase autonómica, a entidade granate disputará outros duelos amigables como o pactado co Arousa o 29 de agosto en Baltar.