O Peixe Galego ascende á Liga EBA

Menos dun ano despois de caer tres categorías de golpe por problemas burocráticos, o Marín Peixe Galego recuperou un deses banzos perdidos certificando o ascenso á liga EBA.

O cadro marinense proclamouse campión de Primeira Nacional Masculina, tras impoñerse na fase final celebrada na localidade coruñesa de Noia.

Nas semifinais do play- off os de Iván Villaverde superaron o Sigaltec Vilagarcía por un claro 72 a 57, mentres que na final desfixéronse do Bosco por 93 a 81, todo a pesar de contar coa baixa de Jacobo de Benito.

Desta forma o Peixe Galego volve rexurdir das súas cinzas unha tempada despois de quedar fóra da LEB Ouro por presentar fóra de prazo o aval requirido e despois de abonar a inscrición á Federación Española de Baloncesto.

Esa categoría aínda está lonxe, pero os de Marín volven agora a unha liga de carácter nacional cun novo proxecto ao que aspiran a dar continuidade.