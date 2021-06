O Cisne vence o Barça e proclámase campión de España xuvenil (32-34)

Final do Campionato de España xuvenil entre Barça e Cisne © Dicsa Modular Cisne Final do Campionato de España xuvenil entre Barça e Cisne © Dicsa Modular Cisne

Os xuvenís do Cisne proclamáronse campións de España tras vencer ao gran favorito, o Barcelona, por 32-34. Xa fixeran historia clasificándose para a gran final do Campionato pero non querían conformarse só con iso, necesitaban a vitoria e conseguírona. Unha vitoria máis que merecida que pon o broche de ouro a unha tempada impoluta do equipo pontevedrés.

O primeiros catro minutos foron os máis igualados, nos que Barça e Cisne repartiron goles asinando un empate a tres. A partir dese momento produciuse un punto de inflexión, no que os brancos, cunha férrea defensa e aproveitando as imprecisións do equipo rival para portería fixéronse cunha renda de tres goles que obrigaba a Ferrán Torres a parar o tempo (6-9).

Deu coa tecla o técnico azulgrana, apertando o marcador cos tantos de Bruno Reguart e Antonio López (9-10), mentres o Cisne apoiábase no tándem formado por Moura e Virulegio para seguir vivo.

Igualou a contenda Pau Morer para o Barcelona cando se pasaba do ecuador do primeiro acto (12-12) e Víctor Castro, ante tal situación, solicitaba tempo morto e pedía un pouco máis aos seus. Con todo foron os azulgranas os que reverteron a situación, colocándose por diante no electrónico por primeira vez (13-12).

O partido estaba a ser vibrante, con ambos os equipos pelexando cada balón e demostrando unha igualdade máxima que se reflectiu no marcador ata o minuto final (17-17), cando Carlos Álvarez fixo o 18 para o Cisne. Ian Barrufet buscou o mesmo para o Barça nunha contra, pero o seu lanzamento foise lonxe da portería branca e asinaron o 17-18 co que se alcanzou o descanso.

Despois do paso polos vestiarios continuou o empate. Iso si, ata o 24-24, cando o equipo dirixido por Víctor Castro aproveitou os erros nos lanzamentos azulgranas para andosar un 0-3 que os colocou un pequeno pero valioso parcial, que obrigaba ao técnico culé a parar o cronómetro (24-27).

Aínda quedaban 15 minutos por disputar. O Barça optou por unha marca ao home que parecía non dar resultado. Estaban a ser momentos críticos para os favoritos ao título, mentres o Cisne tomábase o seu tempo en cada saída de balón para evitar posibles erros que os puidesen condenar.

Pasaban os minutos e os cataláns tiñan que apertar se querían remontar, pero foi o equipo pontevedrés o que sacou a garra que os define para facer un 30-34 que deixaba practicamente sentenciado o partido a falta dun minuto para o final. Aínda que o Barça reduciu distancias cun parcial de 2-0, o Cisne xa tiña feitos os deberes cando soou a bucina, proclamándose campión de España por 32-34.