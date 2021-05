As pistas do CGTD serán este domingo o trampolín para os campionatos galegos de atletismo

Presentación do II Encontro Interclubes de atletismo © Concello de Pontevedra

A pista de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acollerá este domingo, 30 de maio, a segunda edición do Encontro Interclubes no que preto de 300 atletas de diferentes categorías base buscarán conseguir as marcas mínimas para participar nos campionatos galegos de atletismo.

O evento está organizado polos clubs Atletismo Rías Baixas, Deportivo Pinarium e Atletismo Redondela en colaboración coa Concellería de Deportes e a Federación Galega de Atletismo (FGA). A participación centrarana principalmente os atletas destes tres conxuntos, pero está aberta á concorrencia de deportistas doutras escuadras no caso de que queden prazas libres.

A competición comezará ao redor das 10 horas coas probas de lanzaminto de pesa e concluirá sobre as 13.30 horas coas carreiras de velocidade.

"Ao igual que outros que se celebraron con anterioridade, este evento realizarase baixo unhas estritas medidas de seguridade e un protocolo de actuación aplicado polos organizadores en base ás normas dá Federación Galega de Atletismo a raíz dá pandemia dá Covid-19", puntualiza o concelleiro de Deportes, Tino Fernández.