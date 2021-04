O Ravachol perde 'in extremis' co Alicante e ve peligrar a permanencia (3-4)

Partido entre o Club Bádminton Ravachol e o CB Alicante © Cristina Saiz

A permanencia en División Honra periga para o Bádminton Ravachol, que xa non depende de si mesmo para manter a categoría despois de caer esta fin de semana no duelo ante Alicante por 3-4. O CGTD acolleu unha desas finais que se deciden 'in extremis', mantendo en albas a unha afección que viviu unha tarde emocionante de bádminton.

Comezou a xornada co dobres mixto. Elena Fernández e Javier Sánchez enfrontáronse a Helena Sánchez e Alberto Perals nun partido moi serio no que puido gañar calquera. Finalmente foron os pontevedreses os que remontaron para vencer por 14-21, 21-19, 22-20.

En feminino, Georgina Bland e Elena Fernández medíronse con Helena Sánchez e Ana Ramírez nun partido no que as visitantes se esforzaron para remontar e levar o duelo nun final de infarto por 21-19, 12-21, 20-22.

En masculino, Javier Sánchez e Manuel Brea competiron contra Miguel Esteve e José Luis Martín. Os locais fixéronse co partido no terceiro set, no que venceron con claridade no último set aos de Alicante (21-19, 17-21, 21-16).

Co 2-1 no marcador, chegou a quenda dos duelos individuais. En masculino, Manuel Brea retirouse por unha lesión de nocello despois dun intenso primeiro set que se suspendeu no 19-20; e en feminino, Georgina Bland esmagou a Ana Caballero por un 21-10, 21-12.

Co 3-2 os alacantinos culminaron o encontro levándose os dous últimos partido. Primeiro, Ana Carbón perdeu con claridade contra Ana Ramírez, que venceu pola vía rápida por 13-21, 15-21, igualando o global en 3-3. Finalmente, Gabriel Fernández fíxose co primeiro set, pero Alberto Perals deu a volta ao marcador para levar o partido por 21-18, 12-21, 7-21.

Dura derrota para o Bádminton Ravachol por 3-4, que dá un paso atrás no obxectivo da permanencia e segue en última posición con 9 puntos e un encontro menos, que se disputará o luns 26 fronte o Eivissa. O último partido ligueiro será o venres 30 en Sevilla.