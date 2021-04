Dobrete de Hugo Soto para dar a vitoria o Ribadumia nas Pontes (1-2)

A fase pola permanencia en Terceira non puido empezar mellor para o Ribadumia, que sumou tres puntos moi importantes da súa visita a O Poboado. Os aurinegros fixéronse coa vitoria grazas a dous goles de Hugo Soto, que o ascenden á cuarta posición con 29 puntos.

Empezou pasándoo mal o equipo de Luís Carro, que se pechou atrás para aguantar os continuos ataques do As Pontes e buscou facer dano ao contragolpe. Así chegou o primeiro gol do partido. O nove do Ribadumia recibiu o balón e, en xogada individual, chegou ata a portería local, regateou a Brais e marcou a porta baleira ( min. 24).

O tanto da igualada foi dez minutos despois. Iñaki conduciu por todo o campo ata chegar ata a liña de fondo desde onde enviou o balón a Artai, que só tivo que empuxalo á rede.

Co 1-1 comezou unha segunda metade na que ambos os equipos tiveron opcións de levar os tres puntos. Con todo, o que máis sufriu foi o Ribadumia despois da expulsión por dobre amarela de Óscar Iglesias, deixando ao seu equipo en inferioridade numérica e con media hora de xogo por disputar.

Aguantaron contra vento e marea os xogadores de Luís Carro, que conseguiron desde os once metros o gol da vitoria. Unha vez máis, Hugo Soto apareceu para anotar o gol que deu a vitoria ao Ribadumia.

O partido non quedou aí, senón que no tempo de desconto chegou a xogada polémica na que o técnico local acabou expulsado por pedir un posible penalti na área visitante que o colexiado non pitou.

Consulta a acta do As Pontes-Ribadumia