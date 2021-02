Luisito, tras o seu episodio de trombose: "A doutora díxome que me salvei de milagre. Tiven moita sorte"

José Luis Míguez 'Luisito' adoita chancear cos seus futbolistas que é inmortal, "e agora vexo que non", sinala con certa retranca recuperado do episodio de trombose detectado no seu brazo dereito que fixo temer polo seu estado de saúde.

"A doutora díxome que me salvei de milagre. Tiven moita sorte", explicou este mércores o adestrador do Pontevedra despois de acudir á sesión de traballo do equipo en Xeve, aínda que aínda vestido de rúa.

"Foi unha das poucas veces que sentín medo na vida", recoñece entoando o 'mea culpa' polo ocorrido, xa que "empecei a atoparme mal o xoves pola noite" e non foi ata o luns cando finalmente acudiu ao Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. "Aquí só hai un culpable e son eu. Por ser como son, que son moi cazurro", explica cun punto de humor.

Ao persistir a dor no brazo e a inchazón, o sábado pola mañá falou co club para acudir a un centro médico, achegándose ata A Parda. Alí comentóuselle que "parecía un problema muscular" aínda que "eu sabía que non podía ser". A iso agarrouse para aguantar mesmo cando "o domingo pola mañá levanteime moi mal, pero quixen ocultar todo e vin dirixir o partido", relata o técnico.

Así, non foi ata o luns cando terminou por acudir ao Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez, onde focalizaron o problema e recomendáronlle acudir canto antes ao seu centro de referencia. Fíxoo, non sen antes pasar aínda polo adestramento do seu equipo "para que se enterasen por min".

Esperar tanto "me puido custar moi caro", sinala un Luisito que se mostra moi agradecido "á afección e á xente de Galicia" polo agarimo recibido nas últimas horas, así como pola axuda do médico do club, o doutor Barragáns.

Superado o susto, e aínda que deberá seguir un tratamento durante os próximos meses sen poder facer exercicio físico, o preparador granate asegura estar xa centrado no seu traballo. Volverá vestir de curto para dirixir aos seus este xoves e "o único en que penso xa é en gañar en Riazor", sinala sobre o que sería "o mellor tratamento que me poden dar".

"Pensei que me ían a deixar sen adestrar, pero dixéronme que non había problema", declara xa recuperado de forza e ánimos, porque "eu se estou é ao 100%, non sei estar ao 50". Tanto é así que "xa estou maquinando e teño idea do que facer na Coruña".

Ganas e dedicación non faltarán, como sempre, nun home comprometido cun dos clubs que leva gravado a lume no seu corazón. Aínda hai Luisito para longo e o Pontevedra e todo el fútbol galego felicíntanse por elo.