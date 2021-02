Luisito recupérase do susto tras sufrir un trombo no brazo coa intención de non perder máis adestramentos

Todo quedou nun gran susto. José Luis Míguez 'Luisito' espera poder reincorporarse ao seu posto como adestrador do Pontevedra Club de Fútbol na sesión prevista para as 11.00 horas deste mércores no campo de fútbol de Xeve.

O técnico granate ausentouse o luns do primeiro adestramento da semana para dirixirse ao Hospital Clínico Universitario de Santiago, ao persistir a dor nun brazo que arrastraba desde hai uns días.

Alí foille diagnosticado un trombo na extremidade, sendo necesario o seu tratamento xunto á realización de probas.

Superado o proceso e tras reaccionar positivamente ao tratamento, Luisito puido regresar ao seu domicilio ao redor da 1.30 horas da madrugada para descansar e seguir recuperándose dunha doenza que podía desembocar nun problema serio pero que foi detectada a tempo.

Agora deberá seguir varios meses a tratamento, pero iso non lle impedirá volver á súa ocupación deportiva, e de feito a intención do técnico é poder estar xa de volta este mesmo mércores.

Cabe lembrar que esta é semana de parón para o Pontevedra Club de Fútbol, cun plan de traballo que conta con sesións mércores, xoves, venres e sábado pero sen partido, xa que a próxima xornada de liga non se disputará ata a seguinte fin de semana, coa visita dos granates ao Deportivo en Riazor.