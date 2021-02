Suspendido o dobre España-Brasil para o que foran convocadas Silvia e Caridad, do Poio Pescamar

A Real Federación Española de Fútbol anunciou á primeira hora da tarde deste xoves a suspensión dos dous partidos amigables que ía disputar a Selección Española Feminina Absoluta de Fútbol sala ante Brasil, os días 9 e 10 de febreiro.

O motivo son as novas restricións respecto a os voos internacionais decretadas polo Goberno para tentar frear a expansión das novas cepas de covid, e que impedirán a chegada de voos procedentes de Brasil.

Aínda que a maioría de futbolistas do país carioca xogan en España e Italia, o corpo técnico da selección debía desprazarse desde o seu país.

Por ese motivo chegouse ao acordo de suspender ambos os encontros, para os que foran convocadas as dúas gardametas do Poio Pescamar, Silvia Aguete e Caridad García, ademais da pontevedresa Jenny Lores, do Ourense Envialia.

De feito dada a situación Silvia e Caridad foron liberadas da convocatoria, o que permitirá ao conxunto vermello tentar recuperar unha das xornadas perdidas polo gromo de Covid no equipo, concretamente a que debía enfrontarse ao Cidade das Burgas, polo que se expuxo ao cadro ourensán o vindeiro martes 9 de febreiro como data posible para disputar o encontro.