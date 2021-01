As subidas da Escusa e Ponte Caldelas pasan a formar parte do Campionato de España de Montaña

Vixésima edición da Subida á Escusa de Poio © Cristina Saiz

Lonxe que quedar lamentando a súa cancelación en 2020, debido á evolución da pandemia, a Subida da Escusa e a Subida de Ponte Caldelas reforzan a súa aposta para 2021.

Ambas as dúas citas automobilísticas pasan a formar parte esta tempada do calendario nacional, dentro do Campionato de España de Montaña, segundo se reflicte no calendario aprobado pola Real Federación Española de Automobilismo.

Serán ademais puntuables para a Copa de España de Escuderías, o que se espera supoña un incremento no nivel de participación con pilotos e vehículos chegados desde diversos puntos do territorio nacional.

A de 2021 será a 21ª edición da Subida da Escusa, xunto á de Pontevedra-Almofrei a máis antiga do calendario galego no que tamén se mantén, estando prevista a súa celebración os días 18 e 19 de setembro.

Pola súa banda a Subida a Ponte Caldelas vivirá a súa quinta edición xa consolidada como cita imprescindible para os amantes do motor. No seu caso contará só para o campionato nacional ao coincidir os días 7 e 8 de agosto coa Subida da Estrada do calendario galego.

As dúas probas están organizadas pola Escudería Buxa Motor Poio.