Terceiro aprazamento consecutivo para o Poio Pescamar

O Comité de Competición da Real Federación Española de Fútbol confirmou este venres que acepta a petición do Poio Pescamar de aprazar o partido de liga que este sábado 30 de xaneiro debía enfrontarlle ao Cidade das Burgas en Ourense.

Trátase do terceiro aprazamento consecutivo para o conxunto conserveiro, afectado por un gromo de covid tras a disputa da Supercopa de España e que aínda non se estreou en liga este ano, tras suspender previamente as xornadas fronte ao Leganés na casa e o Roldán a domicilio.

O Poio Pescamar solicitara este aprazamento ao atrasarse máis dos previsto as probas PCR de control ao seu plantel, que continúa no dique seco sen poder adestrar

A este respecto, a entidade vermella confirmou que espera que as súas xogadoras reciban a alta entre este mesmo venres e o vindeiro luns, data na que ten previsto por fin poder volver exercitarse sobre a cancha.

Nos próximos días, sinala o Poio, tentaranse pechar as datas dos tres partidos pospostos estas semanas.