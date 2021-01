A División de Honra de bádminton para ata o mes de marzo pola pandemia

A Federación Española de Bádminton anunciou a suspensión temporal da Liga Nacional de División de Honra, na que participa o Club Bádminton Ravachol Pontevedra.

Trátase dun parón motivado pola mala evolución da pandemia en todo o territorio nacional e que se suma á cancelación do resto de competicións autonómicas e estatais.

Esta decisión supón por tanto o aprazamento da próxima xornada da liga na máxima categoría e que supoñía unha cita vital para o Ravachol na súa loita pola permanencia, enfrontándose ao San Fernando Valencia.

Se a situación mellora e as condicións permíteno a intención é reactivar a competición a principios do mes de marzo.

"Aínda que non existen grandes problemas no noso deporte con respecto á pandemia, é complicado seguir viaxando por España cada fin de semana coa hostalería pechada en moitos sitios e as cancelacións de voos tamén están a ser habituais. Esperamos que a situación se estabilice e podamos retomar a liga en boas condicións", valora respecto diso o director deportivo do club pontevedrés, Jesús Pereiro.