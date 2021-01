O Bádminton Ravachol refórzase coa fichaxe da asturiana Elena Fernández

Ao límite do peche do mercado de fichaxes o Club Bádminton Ravachol fíxose cos servizos dunha nova xogadora co obxectivo de reforzar as súas posibilidades de permanencia na máxima categoría nacional.

O conxunto pontevedrés, tras a chegada do andaluz Javier Sánchez, confirmou agora a fichaxe de Elena Fernández, asturiana de 28 anos procedente do CB Oviedo.

Especialista en dobres, Fernández é internacional por España disputando torneos como os Xogos do Mediterráneo ou o Campionato de Europa no que conseguiu o bronce en 2018 xunto a Carolina Marín.

"A fichaxe de Elena foi un auténtico agasallo do Nadal. A situación do equipo, especialmente na parte feminina, é delicada, non tanto polo nivel senón porque estamos a ter problemas para poder contar con todo o plantel por un motivo ou outro, e veremos como quedan os desprazamentos dos nosos internacionais ingleses co Brexit, así que esta fichaxe dá un pouco de tranquilidade á hora de facer as convocatorias e moita forza nas aliñacións", analiza o director deportivo e adestrador do Ravachol, Jesús Pereiro.

Coa súa chegada o Bádminton Pontevedra eleva o nivel nun dos seus puntos débiles no que vai de tempada na División de Honra, xa que xunto a Javier Sánchez ofrecerá unha maior competitividade nas modalidades de dobres.

Tras o parón do Nadal o próximo compromiso de liga para os pontevedreses será o 16 de xaneiro coa visita do CB Rinconada, cita na que presumiblemente poderán debutar as dúas incorporacións invernais.