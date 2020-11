Irene Trabazo logra o ouro na segunda proba de Copa Galicia de Ciclocrós disputada en Sanxenxo

Irene Trabazo no podio da proba da Copa Galicia disputada en Sanxenxo © Federación Galega de Ciclismo

A Copa Galicia de Ciclocrós fixo parada esta fin de semana en Sanxenxo. Despois de celebrarse a primeira proba no circuíto de Marín, os participantes desprazáronse este sábado ao polígono de Nantes para inaugurar o novo circuíto desta localidade.

A xornada comezou ao redor das 13:00 horas coa saída dos cadetes masculinos e femininos, 45 minutos despois saíron os grupos de idade de categoría máster e, xa pola tarde, comezou a proba da ciclistas elite, sub 23 e júnior tanto masculino como feminino.

A marinense Irene Trabazo (XSM, 49:42) volveu facerse co primeiro posto en categoría elite feminina ao alcanzar a meta cunha diferenza de case 5 minutos coa segunda clasificada, María Jesús Barros (Spol) e case 6 da terceira, Xiana Conde (Academia Postal-Maceda). En categoría masculina Saul Lóez (Maceda, 56:29.4) quitou o primeiro posto a Daniel López (Cambre), que logrou a prata. O bronce foi para Jorge Punzón do Cosmos.

En sub23 e júnior os campións desta segunda proba do campionato galego foron David Fernández (Avanza-O Porriño, 59:58) en sub 23 e Martín Buba (Coruxo, 40:59) en júnior, mentres que na feminina fixéronse co ouro Carla Fernández (Río Miera) en sub23 e Sofía Álvarez (Cambre) en júnior.

O podio masculino da categoría cadete foi o mesmo que o da proba disputada en Marín coa condición de que, nesta ocasión, Danny Jan Buba (Coruxo) foi segundo e Héctor García (Poio Bike) terceiro. Andre Martínez (Avanza O Porriño, 26:13.0) volveu facerse coa medalla de ouro. En feminino, María Filgueiras (Caimanes Betanzos, 29:18.5) desbancou do primeiro posto a Uxía Soto (Avanza O Porriño), que foi segunda. En terceiro lugar chegou Aroa Otero (Avanza A.D.).

En Máster 30 masculino repetiuse o podio da competición disputada en Chan de Gagán. Rubén Deaño (Ourense Termal, 41:11.5) volveu facerse co ouro, seguido de Andrés Calvete (Monte Xalo) que foi segundo e de Roberto Rodríguez (Bicicletas Chinquena), que foi terceiro. Pola súa banda, en feminino a vencedora foi Eva Ortega (Biciosos Rías Baixas), seguida de Montserrat Martínez (Ciclismo Oiense) e de Liza Mabel Caballero (Cycling Teamo Cabanas).

En Máster 40 masculino o primeiro posto foi para Marcos Mayo (BTT O Treito, 41:58.4) o segundo para Constantino Muñoz (Grupeta Pan de Zarko) e o terceiro para José Rodríguez (Norinver Cycling). En 40 feminino a medalla de ouro foi para Natalia Raña (Corbelo), a prata para a súa compañeira de equipo, Sonia Costoya, e o bronce para Mónica Alarcón (Máster da Louriña). En 50 masculino Manuel Castro do BarbanzaBike foi o primeiro en alcanzar a meta cun tempo de 46:47.7, e seguírono José María Magariños do Condado Bike e Manuel Ángel Rodríguez do Máster Galaico. En Máster 60 venceu Constante Lestido de Ou Trisquel e segundo foi José Manuel González do Maceda.