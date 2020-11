Os clubs asumen a xestión do Centro Deportivo Rías do Sur logo do seu peche por parte de Supera

Complexo deportivo Rías do Sur, en Pontemuíños © Concello de Pontevedra Partido de waterpolo na Piscina Olímpica de Pontemuiños, Pontevedra © Club Natación Galaico

O 9 de novembro a empresa encargada de xestionar o Centro Deportivo Rías do Sur, Supera, decidiu pechar as súas portas poñendo a actual situación sanitaria como escusa. Este cesamento de actividade non só deixou por centos de abonados sen as súas rutinas de adestramento semanais, tamén interrompeu os adestramentos de deportistas federados que utilizaban estas instalacións para preparar as súas competicións.

É o caso dos nadadores do CN Galaico, Galaico Sincro, CW Pontevedra, Squash Pontevedra ou numerosos triatletas que traballaban o segmento da natación na única piscina olímpica da capital da provincia e a súa área metropolitana.

A decisión unilateral da empresa provocou un terremoto no estamento deportivo dá a cidade e despois dunha semana de negociacións entre os clubs afectados e a Fundación Rías do Sur, as partes alcanzaron un acordo para reabrir as instalacións e permitir que os deportistas destes clubs poidan seguir traballando.

"A Fundación conseguiu que o CN Galaico, o Galaico Sincro e o Squash Pontevedra podamos volver adestrar desde principios desta semana", agradece Cristian Fernández, triatleta e adestrador do equipo de natación pontevedrés. "Ata que Supera volva os clubs asumirán os gastos de mantemento", detalla parte do acordo que permitiu reabrir a piscina.

Os que aínda están fóra deste pacto son os deportistas do CW Pontevedra, único club que adestraba nestas instalacións sen ter un convenio de colaboración coa Fundación. Con todo, as negociacións van por bo camiño e no club esperan chegar pronto a un acordo para volver adestrar en Pontemuiños.

"Ofrécennos compartir gastos de auga, luz, limpeza e mantemento co resto de equipos. Pero aínda estamos a negociar as condicións", apunta con cautela o presidente do CW Pontevedra, Jose Tellería. A directiva da entidade leva anos solicitando asinar un convenio coa Fundación, "pero nunca lles interesou", lamenta Tellería, que confía en que agora poidan darse as circunstancias para que o seu club reciba o mesmo trato que o resto de entidades usuarias desta instalación.

A apertura da piscina para estes clubs supón unha auténtica táboa de salvación principalmente para os nadadores porque o calendario endurécese nas próximas semanas con campionatos de ámbito nacional. "Se chega a pechar non saberiamos como facer", confesa o adestrador do CN Galaico. Sondaron a posibilidade de adestrar na piscina do CGTD, pero non hai dispoñibilidade; e para facelo no ximnasio de Campolongo terían que facer socios a todos os nadadores, algo inviable.

A pasada semana tiveron que adestrar en seco na Illa das Esculturas e só algúns puideron traballar durante unhas horas na piscina municipal de Marín.

Máis complicado o ten o CW Pontevedra, que ten aos deportistas de todas as súas categorías espallados polas piscinas da contorna. Os alevíns e benjamines só poden adestrar durante a fin de semana sempre que a piscina do CGTD estea libre, para os infantís puideron reservar unhas rúas na piscina municipal de Marín, mentres que os cadetes e o equipo feminino, que adestraban en Rías do Sur, tiveron que integrarse nas quendas do xuvenil e dos dous equipos absolutos para compartir todos a piscina do CGTD.

"Ao final están a adestrar só un día á semana porque non hai dispoñibilidade", lamenta Tellería.

Aínda que o uso da piscina é imprescindible para estes tres equipos, moitos usuarios coinciden ao sinalar que desde o inicio da pandemia o servizo neste centro deportivo empeorou de forma notable. A temperatura da auga da piscina variaba en función dos días e faltaba persoal e especialistas para atender as distintas seccións do ximnasio, algo que unido ás restricións sanitarias acabou provocando unha profunda perda de usuarios e, en consecuencia, a decisión de Supera, de pechar as portas ata que a situación mellore.