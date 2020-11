O Teucro estrélase co Alicante e segue sen ver a vitoria esta tempada (29-31)

Partido entre o Teucro e o Sporting Alicante no Pavillón Municipal de Pontevedra © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro segue sen atopar a vitoria esta tempada ao estrelarse contra o Sporting Alicante no duelo disputado no Pavillón Municipal este domingo. Aínda que os de Irene Vilaboa mostráronse combativos nos primeiros instantes, en ningún momento foron capaces de poñerse por diante no marcador ao mostrarse moi inseguros ao chegar á área rival.

A fortaleza defensiva do Sporting Alicante foi clave para bloquear a un Teucro moi indeciso en ataque que comezou o encontro cedendo un parcial de 0-2 que foi capaz de igualar, primeiro co lanzamento desde os sete metros de Manuel Iglesias e despois da man de Caue Herrera.

Con todo, os erros dos azuis volveron e o Alicante non dubidou en aproveitalos para acomodarse con outro colchón de dous tantos que se mantivo ata chegado o minuto 18. O Teucro seguía dentro do partido respondendo cada tanto rival a pesar de seguir por detrás no marcador, con todo, nos compases finais o conto cambiou.

Os locais empezaron a estrelarse unha e outra vez coa férrea defensa alacantina, atopándose cunha diferenza de seis goles que os poñía costa arriba a falta de cinco minutos para a conclusión da primeira metade (10-16). O partido complicouse de mala maneira para un Teucro que o único que conseguiu antes de alcanzar o descanso foi impedir que o seu rival aumentase o seu colchón (12-18).

No paso por vestiarios, Irene Vilaboa ordenou as ideas dos seus xogadores para tratar de dar a volta un partido cuxa remontada parecía imposible. Os azuis sacaron a súa garra e anotaron un parcial de 3-0 que os achegaba ao Alicante (min. 9, 18-21).

A posible igualada foi un mero espellismo. Os visitantes responderon con outro 0-3 que deixaba contra as cordas a un Teucro que vía como o tempo para remontar se esfumaba (min. 13, 18-24).

No último cuarto de hora o ritmo de xogo decaeu no Alicante, ocasión aproveitada polos azuis para reducir, unha vez máis, a vantaxe a tres cos tantos de Caue Herrera e Marko Dzokic (min. 20, 24-27).

Con todo, a pesar dos intentos do Teucro para dar a volta ao marcador, o cronómetro seguía correndo e, aínda que se fixeron fortes en defensa para tratar de bloquear ao seu rival, non puideron facer máis que recortar a diferenza a dous goles cos que concluíu o encontro (29-31).

