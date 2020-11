O partido entre Zamora e Pontevedra no Ruta de la Plata disputarase con público nas bancadas

A evolución da pandemia e as novas restricións anunciadas neste caso para Castela e León expuñan unha dúbida no Pontevedra Club de Fútbol a nivel deportivo, se o vindeiro domingo 8 de novembro (17.30 horas) xogará ante público no Estadio Ruta de la Prata de Zamora.

Esa incógnita foi despexada á primeira hora deste mércores polo cadro zamorano, colíder do Subgrupo 1-A xunto aos granates, que publicou un comunicado tras coñecer a nova normativa recollida no Diario Oficial de Castela e León.

"O partido que o vindeiro domingo 8 de novembro enfrontará ao Zamora CF co Pontevedra CF no estadio Ruta de la Prata ás 17:30 horas celebrarase con público, tal e como permite a Junta", confirma o club branquivermello.

O Diario Oficial establece a prohibición de asistencia de público en eventos deportivos baixo teito, pero non ao aire libre, ao que se agarra o Zamora para tentar dar cabida como mínimo aos seus socios.

De todos os xeitos "queremos apelar á responsabilidade individual e ao sentido común de cada un dos nosos abonados, afeccionados e seguidores", sinala a entidade castelá, que avanza que "nas próximas horas informarase desde o club de todas as medidas que levarán a cabo para celebrar o encontro coa máxima seguridade, atendendo como sempre ás recomendacións sanitarias impostas polo coronavirus".