A RFEF esixe ao CSD un "plan transversal" para os deportes de equipo antes de iniciar as competicións

Estadio Municipal de Pasarón © Mónica Patxot

A Real Federación Española de Fútbol quere comezar "de inmediato" as competicións da próxima tempada. É a afirmación coa que empeza o comunicado emitido polo máximo estamento do fútbol español despois da reunión mantida este luns en Madrid entre representantes da RFEF e das federacións territoriais.

Con todo, desde o ente federativo queren antepoñer a seguridade sanitaria e xurídica de todos os actores implicados nas competicións futbolísticas, por iso instan o resto de federacións de deportes de equipo a conseguir un "plan transversal" avalado polos poderes públicos.

O organismo que preside Luís Rubiales desmente propoñer o atraso do inicia das competicións deportivas ao 2021 e lembra que a RFEF acordou un marco de actuación global xunto a outras oito federacións deportivas españolas que nada ten que ver co aprazamento das competicións aos próximo anos, remarcan.

"A seguridade sanitaria é esencial", insisten ao mesmo tempo que engaden que "debe ser compatible coa volta ás competicións de maneira inminente". Así mesmo, fan fincapé tamén na necesidade de garantir a seguridade xurídica dos clubs e os seus responsables "fronte a todo tipo de reclamacións" e entenden que a día de hoxe "estas garantías xurídicas de protección dos clubs non atopan os mecanismos adecuados", deslizan nunha alusión velada ao caso Fuenlabrada que está a provocar un terremoto na liga.

Con respecto ao comezo do fútbol rexional, o acordo alcanzado esta mañá pasa pola negociación de cada unha das federacións territoriais cos seus respectivos gobernos autonómicos para aclarar cales son os requisitos esenciais e mínimos para poder empezar canto antes as competicións que compete organizar ás territoriais e que poderán iniciarse no momento en que as autoridades autonómicas autorícenlles a iso.



Do mesmo xeito procederán coas competicións de ámbito estatal que son competencia da RFEF. O conxunto das federacións deportivas españolas de deportes de equipo (Baloncesto, Balonmán, Hóckey, Fútbol, Rugby, Patinaxe, Natación, Voleibol e Béisbol), que recentemente se reuniron co COE, solicitaron unha reunión urxente coas autoridades competentes para coñecer o marco de garantías sanitarias e xurídicas que deben aplicarse e esixirse aos participantes nas competicións de ámbito estatal que están baixo a súa competencia organizativa.



"As competicións oficiais de todos os deportes deberían iniciarse de maneira urxente nas próximas semanas e por iso resulta igual de urxente a existencia do Plan Transversal que dea as garantías sanitarias e xurídicas suficientes aos deportistas federados, aos clubs e aos organizadores, e que devandito plan conte coa autorización dos poderes públicos competentes na materia", recolle o comunicado.



"A RFEF convocou tamén aos representantes dos diferentes estamentos participantes nas competicións profesionalizadas nos órganos federativos creados para estes fins onde están representados os clubs, os futbolistas, os árbitros e os adestradores para analizar a situación e sacar as conclusións necesarias para os efectos de adoptar os acordos pertinentes, como sempre se fixo e como é norma nesta Federación", inclúe o escrito para defenderse das críticas por non autorizar a participación nesta reunión de colectivos como o sindicato de futbolistas AFE.



Nunha declaración de intencións, desde a RFEF comprométense a comunicar aos clubs o comezo da tempada con polo menos 30 días de antelación, unha vez haxa un protocolo nacional aprobado polos poderes públicos competentes.

Na área de Pontevedra, esta situación afecta directamente ao Pontevedra Cf e ao Poio Pescamar, que participan en competicións profesionalizadas de ámbito estatal. Ambos os equipos levan semanas traballando na planificación da próxima tempada e agardan con ansiedade o anuncio da RFEF do inicio da competición. Un posible atraso da mesma xeraría graves prexuízos económicos a uns clubs que, en principio, verán reducidos de forma drástica os ingresos de despacho de billetes e abonados esta tempada polas restricións de acceso ao público aos recintos deportivos.