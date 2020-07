O Cisne ou "club 17" debutará en Asobal na casa o 2 de setembro fronte ao Cuenca Ciudad Encantada

O Club Cisne, ou 'club 17' como a Asobal decidiu chamalo no sorteo do calendario de competición celebrado este luns en Madrid, xa coñece o camiño que lle espera no que será o seu debut na máxima categoría.

Só un par de horas despois de que a asociación de clubs anunciase a exclusión de Cisne e Villa de Aranda do sorteo, leste tivo lugar con normalidade cambiando os seus nomes por un xenéricos 'club-17' e 'club 18', nunha clara medida de presión para tentar que entren a formar parte do organismo.

Sexa como for, e co convencemento pleno do club pontevedrés de que competirán na División de Honra ou Liga Asobal a próxima campaña, o Cisne debutará no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra recibindo ao Cuenca Ciudad Encantada. Esa primeira xornada disputarase o mércores 2 de setembro.

Na segunda xornada pola súa banda chegaría o primeiro desprazamento, á pista do histórico Granollers. En canto ao derbi provincial, Cisne e Cangas enfrontaranse na xornada 4 (12 de setembro) no Gatañal e na 21 (20 de febreiro) no municipal pontevedrés.

Os de Jabato pecharán a liga tamén en casa fronte ao Puente Genil.

ACORDO CUN NOVO PATROCINADOR

Noutra orde de cousas, o Club Cisne pechou o acordo cun novo patrocinador que lle acompañará na súa estrea na máxima categoría. Trátase da firma EDF Solar, cuxo logotipo pasará a figurar na parte traseira do pantalón dos xogadores.