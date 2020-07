O equipo feminino do Peixe Galego inscríbese en Primeira Nacional tras quedar sen praza en LF2

Paso adiante para o proxecto feminino do Peixe Galego, despois de que a Federación Española de Baloncesto lle pechase as portas da Liga Feminina 2.

O club marinense figuraba como segundo reserva para saír na segunda categoría no caso de que existisen vacantes, pero non se deu esa posibilidade e a entidade marinense insistiu tentando impulsar á súa sección feminina.

Así o seguinte paso foi solicitar a súa inclusión na Primeira Nacional, e a súa proposta nesta ocasión si foi aceptada.

A súa solicitude foi aprobada por unanimidade polas catro federacións que compoñen a conferencia norte (Galicia, Asturias, Castela-León e Cantabria) para ocupar unha das prazas dispoñibles na terceira categoría.

"Desta maneira comeza un novo proxecto no baloncesto feminino que ilusionaba desde hai moito tempo ao club", sinalou a entidade marinense tras confirmarse a súa inscrición en Primeira Nacional.

Aínda que a súa inclusión na categoría non será oficial ata que se cumpran os 10 días que se deron de ampliación de prazo para as novas propostas, o Peixe Galego xa coñece o OK á súa proposta, polo que pasará a formar parte do Grupo A de a conferencia norte xunto ao filial do Arxil, Carmelitas Ourense, Peleteiro Santiago, Seis do Nadal, Universidad de Oviedo, CDB Fodeba, Innobasket, Universidad de León e Patatas Hijolusa.