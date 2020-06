Sorteado o calendario da Primeira Nacional de balonmán sen o filial do Teucro, que renuncia á súa praza

A Sociedad Deportiva Teucro renunciou oficialmente a sacar a competir ao seu equipo filial na Primeira Nacional masculina.

Trátase dunha medida máis dentro da reestruturación orzamentaria do vicedecano, debido aos recursos que se destinaban ao segundo equipo e que en tempo de apuros económicos prefiren dirixir ao primeiro plantel.

A principios do mes de xuño, a pregunta de PontevedraViva, a entidade teucrista recoñecía que estaban "a valorar" a non inscrición do seu filial na terceira categoría, aínda que sinalaban que había que "esperar para tomar unha decisión".

Agora esa noticia confirmouse co sorteo do calendario da Primeira Nacional, na que despois de tres tempadas non aparece o segundo equipo do Teucro.

Jose Ameijeiras: "É inasumible nestes momentos estar en Primeira Nacional tal e como se puxo"

"É inasumible nestes momentos estar en Primeira Nacional tal e como se puxo, meteron un equipo máis de Canarias, son xa 4 viaxes, e é un equipo que se vai a preto de 40.000 euros", recoñece respecto diso Jose Ameijeiras, membro da xunta xestora. Unha cifra importante tendo en conta que o presuposto total do clube roldará este curso os 250.000.

En todo caso Ameijeiras fala de "dar un paso atrás" pero non de desfacer o equipo, xa que "o inscribiremos en Primeira ou Segunda Autonómica en función de onde nos dea praza a Federación Galega", confirmou, coa intención de "volver ascendelo cando a situación económica o permita".

Nos plans da comisión deportiva do club está que varios do integrantes do filial pasen a engrosar esta campaña o equipo de División de Honra Prata que adestrará Irene Vilaboa, mentres que outros seguirán alternando presenza no primeiro e o segundo equipo con sucedeu nas últimas tempadas.

A Primeira Nacional, con 96 clubs participantes divididos en 6 grupos de 16, dará comezo a fin de semana do 3 e 4 de outubro cun único club da comarca rexistrado, o Bueu Atlético, que debutará na pista do Tejina Tenerife.