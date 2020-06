O Peixe Galego dobra a súa aposta e formaliza a inscrición dun equipo na Liga Feminina 2

Marín está a un paso de poder gozar da Liga Feminina 2 de baloncesto, a categoría de prata a nivel nacional.

O Peixe Galego, a través da súa canteira e nos últimos anos como sede en varias ocasións de campionatos de España, tiña entre cella e cella seguir crecendo completando a súa estrutura feminina e agora, a pesar da incerteza provocada polo coronavirus, decidiu redobrar a súa aposta.

A entidade marinense realizou este luns o pago de 5.000 euros esixido pola Federación Española de Baloncesto (FEB) como requisito financeiro para optar a unha das prazas de Liga Feminina 2 dentro do proceso de ampliación da competición que se está desenvolvendo para a próxima tempada (2020/2021), pasando a contar con 3 grupos de 14 equipos.

"O club pretende dar continuidade desta maneira á súa aposta decida polo baloncesto feminino, que se traduciu nas últimas tempadas na creación de conxuntos femininos en todas as categorías, incluída a sénior", expican desde o Peixe.

Agora a proposta do Peixe Galego está en mans da FEB, que entre outros aspectos terá en conta as propostas de clubs que xa contaban con equipo en Primeira Nacional, a calidade das instalacións, a estrutura de base ou a presenza doutros equipos da zona, ademais do apoio institucional ou masa social.

No caso de que a preinscrición marinense sexa aceptada, a entidade deberá desembolsar 13.500 euros en concepto de aval e 2.000 máis como inscrición.

Se sae adiante, o Peixe Galego unirase desta forma na Liga Feminina 2 a outro equipos da comarca como o Arxil pontevedrés ou o Cortegada de Vilagarcía, con ampla experiencia na categoría.

En canto ao conxunto masculino, con dereito deportivo a volver saír na liga LEB Ouro, por tecera vez na súa historia, desde a directiva dos da Raña aseguran que están a traballar na procura dos recursos económicos necesarios para dar viabilidade ao proxecto.