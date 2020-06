A Xunta destaca o traballo do Teucro en favor da igualdade por ser pioneiros en contratar unha adestradora

Irene Vilaboa, adestradora do Teucro © Mónica Patxot A Xunta agradece por carta o traballo do Teucro en favor da igualdade despois de contratar a Irene Vilaboa como adestradora © SD Teucro

A contratación de Irene Vilaboa como adestradora do primeiro equipo do Teucro para a próxima tempada segue xerando reaccións. A última entidade en destacar o traballo do equipo pontevedrés en favor da igualdade por ser o primeiro club das principais divisións do balonmán español en ser dirixido por unha muller foi a Secretaría Xeral para ou Deporte.

"A vosa decisión de poñer á fronte do equipo a unha persoa como Irene Vilaboa, polos seus incontestables méritos e capacidades, axúdanos neste traballo de visibilizar ás mulleres en campos que anteriormente parecían reservados para os homes", recolle a carta de agradecemento asinada por José Ramón Lete Lasa dirixida á directiva teucrista.

Desde este departamento aseguran que a Xunta leva moitos anos loitando pola igualdade en todos os ámbitos da sociedade. "Mulleres e homes deben medirse polos seus méritos e capacidades e obter a mesma recompensa por eles. Aínda que haxa moito camiño andado, queda moito por percorrer", puntualiza na misiva.

Neste sentido, subliñan que non é a primeira vez que o Teucro confía no saber facer dunha muller para dirixir a un grupo de xogadores masculinos posto que Rosa Vilaboa, irmá de Irene, xa exerceu de segunda adestradora do equipo azul, cargo que manterá a partir do próximo curso.

"Agardo que Irene sexa a primeira adestradora en dirixir a un equipo masculino na máxima categoría nacional. Iso significaría que o Teucro vén de recuperar o lugar que lle corresponde", desexoulles Lete Lasa para concluír a súa carta.