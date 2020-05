Alfonso Fernández Paz adestrará ao primeiro equipo feminino do Leis

O equipo feminino do Leis Pontevedra xa está a empezar a planificar a próxima tempada coa fichaxe dun novo adestrador.

Co conxunto masculino a piques de disputar a fase de ascenso a Segunda División, e co obxectivo de que o feminino recupere a praza nesa categoría, o club decidiu fichar a Alfonso Fernández Paz, actual director deportivo na Escola Futsal Morrazo.

Segundo destacan desde o club, Fernández Paz "se une para dar un impulso al primer equipo femenino", que concluíu a tempada regular, finalizada de forma prematura pola pandemia do coronavirus, en terceira posición, e que buscará volver competir en Segunda División "a medio plazo" baixo as ordes do novo adestrador.