O Team Thunder Marin dá por finalizado o primeiro torneo Ray Sugar Boxing Quiz

O club de boxeo de Marín, o Team Thunder, deu por finalizado o primeiro torneo Ray Sugar Boxing Quiz despois de catro semanas de intensa competición.

Este peculiar concurso xurdiu da man do equipo técnico do club marinense que, despois de ver que o confinamento polo coronavirus ía alongar, propuxeron esta iniciativa para dar alternativa aos adestramentos que os deportistas realizaban día a día.

Para iso, cada día os participantes tiveron que realizar cinco probas. A primeira consistiu nunha pregunta teórica a nivel práctico na que o deportista razoaba a utilidade de certas técnicas de ataque ou defensa e investigar aumentando así os seus coñecementos teóricos no seu deporte.

A segunda foi sobre regulamento, para que os xogadores coñecesen todas as categorías do seu deporte, as funcións de cada membro do estamento competitivo ou analizar accións antirreglamentarias durante calquera competición.

A historia do boxeo tratouse na terceira pregunta. Os máis novos puideron investigar acerca dos mellores da historia como Tyson, Alí, Jack Dempsey ou españois como Castillejo, Legrá ou Carrasco. Así mesmo, tocaron o panorama actual do boxeo español e do olímpico, e puideron coñecer a Sergio 'Marabilla' Martínez, e a Quiles e Escobar, que dedicaron un vídeo aos membros do equipo marinense.

As dúas preguntas finais foron máis prácticas e dividíronse nunha parte técnica, na que realizaban en vídeo unha serie proposta en Escola de Boxeo e outra técnico-táctica, na que se valoraba a amplitude de recursos tácticos do deportista e a calidade técnica na execución.

O concurso serviu para coñecer máis o deporte grazas ás preguntas que se foron traballando, xa que forman parte do temario englobado dentro do programa Graos da Evolución Deportiva que busca recoñecer o nivel deportivo dos deportistas.

Desde o Team Thunder, están moi contentos coa acollida deste torneo xa que conseguiron pechar un acordo coa marca patrocinadora que permitiu axudar ao club para dar premios en forma de material deportivo aos gañadores de cada categoría.

En canto á preparación durante o confinamento, o equipo técnico ha deseñado adestramentos para que os deportistas puidesen traballar en casa sen medios materiais e, á espera das propostas de desconfinamiento, seguirán exercitándose física e mentalmente grazas ás actividades que se irán propoñendo máis adiante.