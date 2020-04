Deportistas e clubs locais súmanse ao 'Poio Móvese na Casa' compartindo vídeos de adestramentos

Apostar polo mantemento de hábitos saudables é importante, pero especialmente durante o confinamento que estamos a vivir.

Por iso, desde a Concellería de Deportes de Poio impulsaron o programa 'Poio Móvese na Casa', que ten como obxectivo fomentar a práctica de actividade física por parte dos veciños nos seus domicilios.

Para o desenvolvemento da iniciativa, o departamento dirixido por Marga Caldas conta coa colaboración desinteresada de clubs e deportistas do municipio, que non dubidaron en gravar titoriais e vídeos explicativos nos que mostran os exercicios e rutinas que levan a cabo para manter a forma mentres non se retoman as competicións.

Desta maneira, a través dos perfís oficiais dos que dispón Poio Móvese nas redes sociais, todo o que queira poderá seguir os vídeos da porteira do Poio Pescamar, Silvia Aguete, o piragüista Sergio Vallejo, o campión de España de tiro con arco, Mateo Palmeiro, o instrutor de pádel surf, Cassio Giménez; e os regatistas Pedro Ameneiro e Paula, Paloma e Miriam González Esteban.

Así mesmo, durante os próximos días colgaranse vídeos gravados polo Club Saraiba ou polo monitor do ximnasio municipal da Seca, que tamén está a desenvolver titoriais para que os usuarios das instalacións poidan continuar coas súas rutinas mentres as dependencias seguen pechadas.

Pola súa banda, a concelleira de Deportes quixo agradecer aos deportistas e entidades por "axudar aos veciños para levar mellor este confinamento a través da práctica do exercicio".

Finalmente, lembran que desde o Concello están a realizar un esforzo económico para evitar perdas entre os clubs e están a aplicar descontos nas cotas da próxima tempada para os rexistrados nas Escolas Deportivas e compensar a suspensión derivada do estado de alarma.