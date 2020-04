A Federación abre a porta ao ascenso do Cisne a Asobal e á permanencia do Teucro en Prata

Partido de balonmán entre o Cisne e o Torrelavega na cancha do CGTD © Cristina Saiz

A Xunta Directiva da Real Federación Española de Balonmán reuniuse este venres para valorar as diferentes posibilidades achega do futuro das ligas nacionais deste deporte. Despois de varias horas de debate, o presidente da entidade anunciou que a Federación, Francisco Blázquez, trasladará á Comisión Delegada da RFEBM, órgano de goberno da institución, a proposta de dar por finalizadas as ligas regulares sen que se produzan descensos de categoría, pero si ascensos.

"Queremos premiar a aqueles equipos que estiveron traballando durante seis e sete meses permanecendo nos postos altos da clasificación", xustificou o dirixente.

Dadas as circunstancias especiais debido á pandemia do Covid-19, o presidente do balonmán español declara nun comunicado que "elevaremos unha proposta á Comisión Delegada para que non se disputen máis partidos nas competicións nacionais esta tempada. Isto é resultado das consultas a diferentes estamentos do noso deporte, clubs, árbitros, adestradores, xogadores e xogadoras, así como co Consello Superior de Deportes para tentar cubrir as máximas garantías de seguridade sanitarias".

"Quero informar que esta Xunta Directiva vai propoñer á Comisión Delegada que esta tempada 2019/2020 non existan descensos deportivos entre os equipos que participan en competicións nacionais, pero si propoñeremos que existan ascensos nas distintas competicións nacionais tratando de ser o máis xustos posibles", engade o dirixente.

Con todo, a decisión e o procedemento final para levar á práctica esta proposta dilatarase aínda algúns días máis, pois será a Comisión Delegada a que terá que, en primeiro lugar, dar o visto e prace a este proxecto e, a continuación, articular o mecanismo para establecer as prazas de ascenso en cada categoría.

A nivel local, a idea do ente federativo podería satisfacer as peticións dos equipos pontevedreses. O Teucro esixía a suspensión da competición sen descensos, mentres que o Cisne era partidario do mesmo sempre que retomar a competición antes do verán fose inviable. No ámbito deportivo tamén é favorable para ambos os conxuntos, pois o Cisne, actual líder, asegúrase o ascenso de acordo ás normas vixentes; o Teucro líbrase da pantasma do descenso e mesmo o Cangas, en postos de perigo en Asobal, evitaría perder a categoría ao suprimirse os descensos.