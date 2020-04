Clases de ximnasia online cos monitores de Bueu para levar mellor o confinamiento

Clase de ximnasia na canle de Youtube do Concello de Bueu © Concello de Bueu

Son moitas as ideas que foron xurdindo para manter a forma física durante o confinamento e así non caer no sedentarismo.

Posto que todas as actividades tivéronse que suspender debido á alerta sanitaria, a única alternativa é seguir as clases a través de internet. Por iso, os monitores do Concello de Bueu, quixeron sumarse a esta iniciativa e imparten os seus coñecementos na canle de Youtube.

Polo momento hai catro vídeos: dúas sesións de aerobic con María Piñeiro, un de ximnasia de forza e resistencia con Juan R. Martínez e outro de pilates con Gonzalo Fernández. "O obxectivo é contribuír ofrecendo alternativas para que as persoas que o desexen poidan facer deporte de forma fácil nas súas casas", destaca o concelleiro de Deportes, Ricardo Verde.

Promovendo os hábitos saudables e aproveitando a boa acollida dos vídeos, iranse publicando máis propostas durante os próximos días, ademais de contidos de interese como cultura, deporte, medio ambiente, ou turismo.

Por último, o edil apunta que os monitores manteñen contacto telemático coas persoas usuarias das ximnasias, pero en especial coas de matrogimnasia e prenatal.