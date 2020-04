VÍDEO.- Saúl Rodríguez, do Club Acuático Umia, únese á campaña #EstaMedallaEsVuestra en beneficio de Cruz Vermella

Axudar a paliar os efectos do coronavirus está ao alcance de todos. Así o entendeu un xoven nadador pontevedrés, Saúl Rodríguez, que quixo poñer o seu nome xunto grandes figuras do deporte nacional como o campión olímpico Saúl Craviotto, o piloto Maverick Viñales ou a futbolista Amanda Sampedro, entre outros.

Este pequeno deportista do Club Acuático Umia sumouse á campaña #EstaMedallaEsVuestra do operador de telecomunicacións Finetwork en beneficio do programa 'Responde' de Cruz Vermella Española, que loita contra os efectos do Covid-19.

Tras coñecer a campaña, os pais de Saúl non dubidaron en poñerse en contacto cos seus promotores para sumarse, doando a súa medalla de subcampión nacional de salvamento e socorrismo.

"Yo quiero donar esta medalla porque los sanitarios se la merecen mucho más que yo. ¡Forza sanitarios!", explicou no seu vídeo da campaña este prometedor socorrista.

As medallas e obxectos dos deportistas están a ser poxados desde o día 6 ata o día 17 de abril a través do portal Escrapalia (www.escrapalia.com). Adicionalmente á poxa, habilitarase a opción de poder realizar doazóns directas a Cruz Vermella Española.

Unha vez finalizada a poxa farase entrega a Cruz Vermella Española da recadación íntegra obtida na mesma.