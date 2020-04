Falece o húngaro Ferenc Füzesi, figura do Teucro nos anos 90

A familia da Sociedad Deportiva Teucro está de loito, tras coñecer este martes do falecemento de Ferenc Füzesi, xogador que deixou unha profunda pegada na cidade durante os primeiros anos da década dos 90.

O seu paso polo por entón chamado Caixa Pontevedra Teucro, ata o 95, coincidiu cos mellores anos deportivos do club pontevedrés, consolidado na máxima categoría do balonmán nacional.

Füzesi estaba a piques de cumprir os 60 anos de idade e seguía ligado ao balonmán no seu país natal, Hungría, como adestrador.

Central de calidade e con gran presenza, foi internacional por Hungría en 86 ocasións, incluíndo a súa participación nos Xogos Olímpicos de 1992.

"A SD Teucro lamenta o falecemento do noso ex-xogador, Ferenc Fuzesi. O húngaro formou parte do club nos anos 90, na mellor época dos nosos 75 anos de historia", sinalou o Teucro tras coñecer a triste noticia.

