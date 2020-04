As federacións, ante o momento de tomar decisións sobre como concluír a tempada

Que o deporte se atopa nunha difícil encrucillada non é algo novo, despois de máis de tres semanas de confinamento debido á crise sanitaria, pero o tempo corre en contra de clubs e federacións mentres se segue sen decidir que facer coas competicións e ligas que estaban en marcha e que, de momento, foron só aprazadas.

Moitos son os clubs que pediron que se de por finalizado o curso, como o Arxil na Liga Feminina 2, o Peixe Galego na LEB Ouro ou o Teucro na División de Honra Prata de Balonmán. Este último ademais solicitou que se anulase a tempada, sen os correspondentes ascensos e descensos, extremo ao que saíu ao paso a Federación Española asegurando que se manterían os cambios de categoría.

Con todo o tempo segue a pasar sen que se tomen decisións sobre as ligas nacionais, a excepción do tenis de mesa onde si se deron xa por finalizadas as ligas, aínda que sen especificar aínda que pasará cos títulos de liga e descensos.

Esta situación deixou coa auga ao pescozo a moitos clubs a nivel económico, con contratos como o caso do Arxil de baloncesto e os seus rivais en liga que finalizaban leste mesmo mes de abril, ou no balonmán onde as vinculacións prolónganse ata o 31 de maio. É por iso que, tendo en conta que faría falta unha pequena pretemporada antes de retomar a actividade competitiva para evitar lesións e que non se sabe aínda ata cando seguirán as restricións, pídense decisións urxentes.

Dos clubs pontevedreses o máis combativo respecto diso está a ser o Teucro, con opinións mesmo en redes sociais como as do membro da xunta xestora Jose Ameijeiras, para quen coa ampliación do estado de alarma ata o 26 de abril a Federación "debe suspender as competicións e ir pensando en como saímos desta".

Caso diferente é o fútbol, coas federacións Española e Galega apostando por concluír a tempada cando sexa posible, aínda que iso supoña exceder a data do 30 de xuño na que expiran habitualmente os contratos. En todo caso aquí as vinculacións laborais ata finais de xuño dan un pouco máis de marxe, sen despexar de todo a incerteza.

Mentres todo isto acontece, noutra fronte a Secretaría Xeral para o Deporte reuniu de maneira virtual aos responsables das 12 federacións deportivas presentes no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, é dicir: Atletismo, Bádminton, Judo, Kárate, Taekwondo, Loita, Remo, Piragüismo, Tríatlon, Natación, Ximnasia e Vela.

Durante o transcurso da charla debatéronse as distintas alternativas que cada federación contempla respecto a a resolución das competicións deportivas autonómicas, en busca de solucións conxuntas.

Ademais a Xunta avanzou que se realizarán unha serie de modificacións na convocatoria de bolseiros do CGTD para adaptar a mesma á situación de excepcionalidade. Esta convocatoria segue a súa tramitación habitual e será publicada no verán.