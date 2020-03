Oficial: Os Xogos Olímpicos pospóñense a 2021

Parecía unha decisión inevitable e este martes o Comité Olímpico Internacional (COI) fíxoo oficial. Os Xogos de Tokyo aprázanse ata 2021 debido ao alcande mundial da pandemia do coronavirus Covid-19.

"Nas presentes circunstancias e sobre a base da información facilitada hoxe pola OMS, o presidente do COI e o primeiro ministro de Xapón chegaron á conclusión de que os Xogos da XXXII Olimpíada en Tokio deben ser reprogramados para unha data posterior a 2020, pero non máis tarde do verán de 2021, para salvagardar a saúde dos atletas, todos os involucrados nos Xogos Olímpicos e a comunidade internacional", sinala o comunicado do COI.

A decisión non colleu de sorpresa aos deportistas, xa que do mesmo xeito que as federacións a maioría deles, entre eles moitos dos pontevedreses con opcións de acudir á cita olímpica, se tiñan mostrado partidarios a unha suspensión.

Así, non tardaron en chegar reaccións como a de Teresa Portela, cinco veces olímpica e que buscaba en Xapón a súa sexta experiencia nuns xogos. A piragüista recoñeceu que "este ano para min sentíao realmente especial. Loitaba por estar nos meus sextos XXOO" polo que agora "toca esperar a decisión de cando se realizarán". Para finalizar Portela sinalou que "se conseguín estar 20 anos na elite espero poder aguantar algo máis".