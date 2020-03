Javier Pacheco, gañador do primeiro torneo FIFA 20 organizado por PontevedraCF.net

Esta fin de semana tivo lugar un torneo de FIFA20 no que participaron xogadores e afeccionados do club granate. As caras visibles do torneo, Álvaro Bustos e Javier Bonilla , caeron en cuartos e semifinais respectivamente, fronte a un Corty que nada puido facer na final contra Javier Pacheco.

O xogador do filial viña dun duro partido contra Sky_Dani, que se resolveu cun gol de ouro tras máis de 40 minutos extra. A vitoria realzaba a confianza de Pacheco que, liderando a un bo PSG, gañaba con solvencia ao Barsa de Corty.

O seu rival na final convertérase no "vilán" do torneo tras eliminar aos dous participantes favoritos da afección, Bustos e Bonilla. O marcador finalizaba cun 5-2 que mostraba a clara superioridade do defensa do Pontevedra durante todo o partido.

O torneo retransmitiuse a través da canle de Twitch de Pecepe e houbo varias conexións con Radio Galega. Tamén se contou coa presenza de Raúl Villares de Galicia en Goles, quen axudou a narrar as semifinais.