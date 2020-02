Os peores números nun arranque de ano desde o descenso a Terceira

O ano 2020 non está a ser de momento o máis propicio para o Pontevedra Club de Fútbol, e é que a pesar de estar xa case a mediados do mes de febreiro aínda non logrou vencer nin un só encontro neste tempo.

Os granates xogaron seis encontros entre xaneiro e febreiro, co resultado de 3 empates e 3 derrotas (8 goles en contra e 3 a favor), ou o que é o mesmo, 3 puntos de 18 posibles. Un mal momento que lles fixo pasar de pelexar pola cuarta praza e por tanto polo play-off (acabaron 2019 quintos a 2 puntos da fase de ascenso) a mirar de preto os postos de descenso espertando pantasmas que parecían pasados.

Os de Carlos Pouso son agora décimos con 31 puntos, pero a só tres da zona que supoñería perder a categoría a final de tempada.

É certo que durante este período, que se ampliaría a 3 puntos de 21 posibles sumando a derrota na última xornada de 2019 en San Sebastián de los Reyes, o Pontevedra callou algún partido notable como o recente na casa ante o potente Ibiza e que pode convidar o optimismo, pero tamén é unha realidade a preocupante fraxilidade que evidenciou o equipo noutros momentos, principalmente cando o rival conseguía tomar vantaxe no marcador aproveitando en moitos casos erros puntuais ou de concentración.

Son números canto menos inquietantes para o afeccionado, e é que para atopar un precedente similar nun arranque de ano natural hai que remontarse ao 2011, onde o cadro granate só sumou 2 puntos de 18 posibles nos seus seis primeiros partidos. Aquel ano terminou supoñendo o descenso a Terceira División, aínda que cando comezou a mala serie o Pontevedra estaba xa a 1 punto da queima e non quinto como ocorreu nesta ocasión.

A única maneira de deixar atrás as dúbidas xeradas pasa irremediablemente por vencer o vindeiro domingo (17:00 horas) en Pasarón o Oviedo B, equipo que precisamente marca a fronteira coa zona de descenso. Hai tempo para a reacción, e con todo parece xa toda unha final.