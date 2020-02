Unha praza na final four da Copa da Raíña está en xogo este sábado na Seca

Partido entre Poio Pescamar e Penya Esplugues na Seca © Diego Torrado

O dono dunha praza na primeira final a catro da historia da Copa da Raíña de fútbol sala sairá este sábado do enfrontamento entre o Poio Pescamar e o STV Roldán previsto para este sábado a partir das 18.30 horas

Esta tempada é a primeira vez que todos os equipos da primeira e os mellores de segunda división participan na copa en eliminatorias a partido único na cancha do rival con menor coeficiente. Ata o de agora, esta competición estivera limitada aos oito mellores clasificados da Primeira División.

Despois de eliminar ao Fisgón e ao Ourense Envialia, as de Raúl Jiménez tentarán dar un paso máis para meterse na loita polo seu primeiro título, que se disputará en maio, ao finalizar a liga, nunha sede aínda por determinar.

Con todo, o equipo conserveiro chega a este crucial choque inmerso nunha crise de resultados e deprimidos pola perda por lesión de longa duración de Clara. Con catro derrotas consecutivas en liga, desde a directiva do Poio Pescamar fan un chamamento á afección para que abarrote o pavillón e dea ás xogadoras o empuxe anímico que necesitan para voltear a situación. Ademais haberá sorteo de camisetas para aqueles afeccionados que vaian vestidos de vermello ao pavillón.

No plano deportivo, Raúl Jiménez recupera á máxima goleadora do equipo, Andrea Feijoo, unha vez recuperada da súa rotura de fibras no cuádriceps.

Nunha dinámica oposta chegan as murcianas, que suman cinco triunfos consecutivos e buscarán o sexto na Seca para meterse na final dunha competición que xa gañaron unha vez.