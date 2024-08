O Arosa e o Villalonga comezarán a tempada enfrontándose a Sarriana e Silva

Sorteo do campionato 2024-25 de Terceira Federación © Real Federación Galega de Fútbol Participantes no sorteo da Terceira Federación © Real Federación Galega de Fútbol

Este luns 5 de agosto, a Federación Galega de Fútbol celebrou o sorteo do calendario da Terceira RFEF para a tempada 2024-25 no Pazo de Oca, na Estrada, coa colaboración do Estradense, que conmemora o seu centenario.

O Arosa SC iniciará a tempada o 8 de setembro no seu campo de A Lomba, enfrontándose á Sarriana.

Pola súa parte, o Villalonga FC, que regresa a Tercera RFEF, tamén debutará na casa, recibindo ao Silva en San Pedro.

Na segunda xornada de liga, o Arosa viaxará a Viveiro, mentres que o Villalonga desprazarase a Cangas para medirse ao Alondras.

O terceiro partido da tempada desprazará o Noia de Hugo Losada a A Lomba, enfrontándose ao Arosa. Simultaneamente, a Sarriana visitará o campo de San Pedro en Sanxenxo no choque contra o Villalonga.

Na cuarta xornada, o Arosa enfrontarase a un rival directo para o ascenso, o Racing Vilalbés.

O duelo de rivalidade chegará na xornada 11, co enfrontamento entre o Villalonga e o Arosa en San Pedro, o 17 de novembro.

A primeira volta finalizará o 22 de decembro, e a competición reanudarase o 11 de xaneiro.

O campionato concluirá o 11 de maio, co Arosa recibindo ao Alondras e o Villalonga enfrontándose ao Estradense.